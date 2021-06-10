نقابة المهن التمثيلية في مصر تنفي وفاة هذا الفنان

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 09:57 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أنباءا حول وفاة الفنان المصري ” طلعت الشريف ” .

الأمر الذي دفع الفنان ” منير مكرم ” عضو نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى الخروج بتصريحات له للكشف عن حقيقة ما تم تداوله .

حيث نفى منير مكرم وفاة طلعت الشريف وقال أنه يتمتع بصحة جيدة وأن كل ما تردد غير صحيح .. مشيرا إلى أن والد الفنان كان قد رحل عن عالمنا يوم أمس الأربعاء وربما التبس الأمر على الجمهور .

وطالب منير مكرم بضرورة تحري الدقة في مثل هذه الأخبار وعدم ترويج الشائعات التي تثير الجدل والقلق بين الجمهور .