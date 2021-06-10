"المدفعجية": "دولا دولا" مع نيللي كريم اتظلمت.. وانتظروا قصة حياة الفرقة بفيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال أعضاء فرقة "المدفعجية" في مصر، إنهم بدؤوا موجة مشاركة نجوم التمثيل في أغاني المهرجانات، بتعاونهم مع الفنانة المصرية نيللي كريم.

وأضافوا أن التعاون بدأ في أغنية "مليونير"، وبعدها أغنية "دولا دولا" التي تم طرحها مؤخرا.





وأوضح أعضاء الفرقة في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي أن "دولا دولا اتظلمت كتير، كانت نازلة وسط حاجات كتير، وفي توقيت مش كويس. إحنا عملنا حاجة كويسة، وبالنسبة لنا إن إحنا عملنا حاجة مع نيللي جابت فيوز أو مجابتش شرف كبير لينا، وكانت فرصة كبيرة نعمل حاجة مع سوبر ستار زيها".

والتقى البرنامج فريق المدفعجية أثناء تصوير كليب جديد لهم يحمل اسم "ريّح حبة"، في منطقتهم الأصلية السلام.





وعن اختيار منطقة السلام بالقاهرة لتصوير الكليب قالوا: "دي أساسا منطقتنا، فإحنا عاوزين نخلي اللينك بينا وبين أهل منطقتنا يبقى موجود، ونعرف الناس السلام عاملة إزاي. حبينا نطلع السلام بالمناطق بتاعتنا بأصحابنا ونعمل أجواء جديدة".

وعن مشروع إنتاج فيلم يحكي قصة الفريق، قال عضو المدفعجية ديزل: "الفيلم من إنتاج جمال العدل، بيكتبه مدحت العدل، وده شرف كبير لينا".