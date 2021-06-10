تامر حسنى يعلن عن موعد عرض فيلمه الجديد "مش أنا"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365": أعلن الفنان المصري تامر حسني، عن موعد عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في صالات السينما من خلال منشور عبر حسابه على الإنستغرام قال فيه: " 23 يونيو بجميع دور العرض الفيلم جمهور عام".

وتخطى الإعلان الترويجي للفيلم الذي طرح عبر قناته على اليوتيوب الـ 11 مليون مشاهدة.

وتدور قصة الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.