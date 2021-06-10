شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد النجمة الراحلة زهرة العلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة زهرة العلا، حيث أنها من مواليد 10 يونيو 1934، ولدت فى الإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.



زهرة العلا

بدأت موهبتها في التمثيل تظهر وهى فى المدرسة، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954 وانضمت إلى فرقة زكي طليمات، وشاركت في مسرحيات عديدة منها حورية من المريخ والبخيل ثم انضمت لفرقة إسماعيل ياسين وشاركت معه في بعض بطولات أفلامه،



زهرة

بلغ الرصيد الفنى لزهرة العلا أكثر من 120 فيلماً و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدار تاريخها الفني الممتد لأكثر من 55 عاما، ومن أبرز أعمالها جميلة بوحريد ورد قلبي والوسادة الخالية، وأيامنا الحلوة، وسر طاقية الإخفاء، ودعاء الكروان ، وفي بيتنا رجل، بالإضافة إلى مسلسل الزوجة آخر من يعلم وكان فيلم أرض أرض عام 1998 هو آخر أعمالها السينمائية، حيث انقطعت بعد ذلك عن الفن وامتنعت عن الظهور في وسائل الإعلام والمهرجانات والاحتفالات الرسمية، قبل أن تتوفى بعد صراع مع المرض عام 2013.