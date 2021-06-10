شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة طالبة تواجه العديد من المشاكل بسبب "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة الشابة ملك قورة فى دورطالبة منتمية للطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المشاكل فى حياتها، وذلك ضمن أحداث فيلم "200 جنيه"، حيث انتهت من تصوير مشاهدها الفترة الماضية مع المخرج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم اسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، عمرو عبد الجليل، خالد الصاوى، أحمد رزق، محمد فراج، اسر ياسين ملك قورة، مى سليم وأحمد السعدنى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه حول ورقة الـ 200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.

من ناحية أخرى تستعد ملك قورة لمسلسل لتصوير دورها في مسلسل "إجازة مفتوحة"، خلال الأسابيع القليلة المقبلة

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب.