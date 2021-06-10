بعد عرض"داون تاون".. أمل بوشوشة: "أنا من مدرسة تؤمن بالشراكة في العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، إنها تنتمي لمدرسة التمثيل التي تؤمن بالشراكة في العمل، مؤكدة أن الشراكة هي أساس النجاح، وذلك على خلفية النجاح الذي حققته مع عرض الحلقات الأولى من مسلسلها الجديد "داون تاون" عبر إحدى المنصات.

ونشرت "بوشوشة" بوسترالعمل، عبر حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت: "أنا من مدرسة التمثيل التي تؤمن بالشراكة في العمل، ولذلك أجتمع دائمًا مع نجوم وزملاء محترفين ولديهم هدف وشغف واحد وهو نجاح العمل وليس نجاح الشخص أو البطل، وأي نجاح أو ترند أحققه بفضل الجمهور ومحبته، أهديه لكافة الزملاء وأشاركه معهم، فالشراكة أساس للنجاح..داون تاون".

ويتناول العمل مجموعة من القضايا الإنسانية والإجتماعية بجرعة عالية من التشويق والإثارة في حين لا تغيب الرومانسية عن أحداث المسلسل.

المسلسل عن قصة كلود أبي حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس وإخراج زهير قنوع وبطولة كل من أمل بشوشة، سامر اسماعيل، ستيفاني صليبا، سارا أبي كنعان، يوسف حداد، محمد عقيل، وسام صليبا، إضافة إلى نور علي، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، ميا سعيد، محمد حمادة، دوري سمراني، وأسعد رشدان. وضيوف الشرف عبد المنعم عمايري، كارمن لبّس، وفاء موصللي.