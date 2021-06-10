“انت في عصر محمد بن سلمان تمشي وانت ساكت”.. امل الشهراني تثير الجدل بردها على احد منتقديها

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 06:50 صباحاً - ما زالت المشهورة السعودية أمل الشهراني تثير الجدل بطريقة ردها على منتقدي ملابسها وأرائها الجريئة حول إقامة علاقة مع رجل بدون زواج.

فردا على احد المتابعين الذي قال “تصدقين لو سلطة عليك كان من زمان داخل قضية فيك”، قالت امل الشهراني “يا حرام أختك وهي أختك ما عندك سلطة عليها زوجتك ما لك سلطة عليها”.

وتابعت “انت في عصر محمد بن سلمان تمشي وانت ساكت تسمع وانت ساكت” ثم اضافت ساخرة “يا حرام حزنت عليك الصراحة”.

وقد اثار كلام أمل الشهراني الجدل بين موافق ومعترض حيث قال احدهم “”بطلقها اذا مالي سلطه عليها” وقال اخر “الا له سلطه عليها و ذا شي في الدين ماله دخل محمد بن سلمان طول الله عمره”.

فيما علقت احداهن ساخرة من تعليقات بعض الرجال بالقول “يا ذكور تحتاجون مناديل ولا شي؟ بكائكم وصياحكم قاعدة اسمعه”.

وكانت أمل الشهراني قد ظهرت، قبل ذلك، في مقطع فيديو نشرته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، غاضبة وهي ترد على من يصفونها بالملحدة وتوجهت لهم قائلة “انتم بإذن الله جهنم وبأس المصير لأنه انتم المنافقون انتم الذين تغتصبون البنات الصغار”.

وتابعت “والله اكثر اشخاص عشت بينهم منافقين ويغتصبون هم الذين يروحون يصلون الفجر بس عشان يعبدون المجتمع عشان المجتمع يقول عليهم برافو ولا الحرمة اللي لابسة أكف وكل حياتها تنافق وتكذب وتغتاب وتضرب وتظلم وتسحر وتروح لمشعوذين”.