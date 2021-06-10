لين برنجكجي زوجة معتصم النهار بإطلالة جريئة

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 06:50 صباحاً - نشرت لين برنجكجي، زوجة الفنان السوري معتصم النهار، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” تستعرض فيه جمالها وأناقتها.
ختارت لين برنجكجي إطلالة اتسمت بالجرأة والعصرية، فارتدت توب نيلي من الساتان من علامتها التجارية الخاصة Leen Brinjikji Collection، نسَّقته ببنطال جينز فضفاض أزرق اللون ممزَّق ناحية الركبة، وانتعلت صندل ذي كعب عالٍ أزرق، وحملت حقيبة يد زرقاء.
وأكملت برنجكجي إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة منحتها مظهرًا شبابيًا.
وكانت لين برنجكجي قد اعلنت منذ ايام عن اطلاقها collection جديدة باسمها.
يذكر أن معتصم النهار متزوج من لين منذ حوالي الـ 5 سنوات، ورزق بابنته الأولى منها منذ 4 سنوات وأطلقا عليها اسم “ساندرا”.
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