شاهد.. مصطفى الاغا في مقطع طريف مع زوجته: “أيهم اهم يوم التعارف ام الزواج؟”

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 05:43 صباحاً - شارك الاعلامي مصطفى الآغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” على قناة “ام بي سي”، مقطع فيديو طريف جمعه بزوجته الاعلامية مي الخطيب على هامش احتفالهما بيوم تعارفهما.

وعلق الاغا على الفيديو، الذي نشره عبر حسابه على انستغرام، كاتبا: “

أيهم أهم يوم التعارف أم يوم الزواج ؟”.

يوبدأ مصطفى الاغا الفيديو بالقول “هذا اليوم أهم يوم 9/6/2001” موضحا “في مثل هذا اليوم تعرفت على هذه السيدة”.

بدورها قالت مي الخطيب “أنا رأيي هذا اليوم الذي الناس لازم تحتفل به لأن اليوم اللي تعرفوا فيه على بعض أهم يوم مش يوم الزواج” وتابعت “العلاقة العاطفية والانسانية بدأت بيوم التعارف”.

وردا على قول الاغا ان “حبهما حب من اول نظرة” قالت مي الخطيب “انا وانت مو حب من اول نظرة نحنا زواج عقل” ليرد الاغا ضاحكا “وين كان؟”.

يذكر ان مصطفى الاغا احتفل منذ ايام بعيد ميلاده حيث نشر صور له وعلق عليها كاتبا: “في مثل هذا اليوم 6/6/1963 جئت الى هذا العالم وكم اتمنى أن لا أكون مجرد رقم فيه … ممنون لمحبة البعض وممنون لنقد البعض وممنون لحقد وكراهية البعض التي دفعتني للمزيد من التميز والعطاء حسب امكاناتي وقدراتي المتواضعة جداً جداً … شكرا لكل من سيكتب حرفاً طيباً بحقي وعفواً من كل من لا اروق له”.