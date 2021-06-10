محمد الفلاح - شيماء فرغلي تكشف لأول مرة خفايا زواجها من سعيد صالح فيديو

الخميس 10 يونيو 2021

روت شيماء فرغلي، الزوجة الثانية للفنان المصري الراحل سعيد صالح، تفاصيل جديدة عن علاقتها بالممثل الراحل وأيامه الأخيرة.



وذكرت أنها ارتدت الحجاب بناءً على رغبة منه في بداية ارتباطهما، مشيرة إلى أنه ساعدها في حفظ القرآن الكريم.

وتابعت فرغلي، أنها كانت تعمل فنانة مسرح في عمر الـ 13 عامًا، ولم تتزوج منه من أجل الوصول للشهرة.

ولفتت إلى أنهما تزوجا بعد قصة حب وصفتها بـ"الغريبة والعجيبة"، مؤكدة تعرضها للكثير من الانتقادات بسبب فارق السن بينهما.

وتابعت "شيماء" أنها لا تعتبر فارق السن معيارًا للحب، موضحة أنهما تقابلا صدفة خلال متابعته لإحدى مسرحياتها، وأنه أعجب بأدائها وطلب أن يتم إشراكها في أعماله.

وأشارت إلى أن ابنة سعيد صالح كانت صديقة لها، وأنهما اضطُرا لإخفاء خبر الزواج عنها في بداية الأمر مراعاة لشعورها، وفق تعبيرها.

وأكدت "فرغلي" أن زواجها من الفنان الراحل كان سريعًا، لكنه تم بشكل شرعي.

وتوفي الفنان سعيد صالح، في أغسطس، من العام 2014، عن عمر 76 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

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