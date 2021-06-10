شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صور ترويجية لـ فيلم الأكشن الجديد Kate والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الفيلم الجديد الأكشن Kate، يوم 10 سبتمبر المقبل، على أحدى منصات البث، وللترويج عن العمل طرحت 3 صور لـ بطلة الفيلم الجديد ماري إليزابيث وينستيد.

تصل مدة فيلم الأكشن الجديد Kate، إلى ساعة و 42 دقيقة، ويدور في إطار أكشن ومغامرة ودراما.



Kate

فيلم الأكشن الجديد Kate، سيدور حول تعرض عميلة قاسية وخطيرة، إلى سم لا ترياق له، يكون أمامها أقل من 24 ساعة كي تنتقم من أعدائها، وخلال هذه الرحلة تشكِل علاقة غير متوقعة مع ابنة أحد ضحاياها السابقين.



Kate

فيلم Kate الجديد من إخراج سيدريك نيكولاس ترويان، ومن تأليف عُمير عليم، وقام ببطولة فيلم الأكشن الجديد Kate ماري إليزابيث وينستيد، تادانوبو أسانو، ميافي، ميشيل هويسمان، تقديم ميكو مارتينو، مع جون كونيمورا، وودي هارلسون، وغيرهم.