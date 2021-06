شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 أشهر من طرحه The Croods: A New Age يحقق إيرادات وصلت لـ170 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة The Croods ، الذى طرح تحت اسم The Croods: A New Age، تحقيق الإيرادات حيث وصلت إلى 170 مليون و 754 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 58 مليون و 392 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 112 مليون و 362 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 25 نوفمبر من العام الماضى 2020.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات بينهما، وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلتا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما يركز الجزء الثانى على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثرإشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدارإلى عام 2021 ، وقامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.