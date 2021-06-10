طارق صبري يتلقى لقاح فيروس كورونا.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان طارق صبري، عن تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.

ونشر طارق، فيديو أثناء تلقيه اللقاح، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا.. شكرًا وزارة الصحة المصرية.. المكان مبهر ومنظم وجميل وميقلش عن أي مكان في أي دولة متقدمة في العالم.. شكرا لكل الأطقم الطبية على حسن الاستقبال".

ويواصل طارق صبري، خلال الفترة الحالية تصوير مسلسله الدرامي الجديد "الحرير المخملي".

مسلسل "الحرير المخملي" بطولة: مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.

العمل عن رواية "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.