مخرجة "مش أنا" تكشف تفاصيل جديدة عنه وتجربتها مع تامر حسني.. (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت المخرجة سارة وفيق، تفاصيل شخصية تامر حسني وماجد الكدواني وحلا شيحة بفيلم "مش أنا" المقرر طرحه بالسينمات خلال الشهر الجاري.

وقالت سارة، ببرنامج "et بالعربي": "تامر حسني عامل حاجة مختلفة تمامًا عن كل الأفلام اللي قدمها قبل كده، ولأول مرة بيعمل بلاك كوميدي .. دوره شاب يُعتبر فقير، عنده مشاكل الحياة العادية.. الشغل مش مستقر وظروفه المادية صعبة، وتواجهه مشاكل كتير جدًا، وبنحل المشاكل دي مع الأبطال .. واسمه (حسن) وطالع فنان تشكيلي ورسام .. تامر عامل مجهود عضلي عصبي رهيب، وفعلا تامر حسني يستاهل أوسكار".

وتابعت: "كنا مسمينه أنا وتامر ..الحلم مش الفيلم، من أول ما عرض عليا فكرة الفيلم، وأنا اتحمست ليها أوي، وحسيت إنها هتكون حاجة مختلفة تمامًا، والكيمياء بيني وبين تامر، كانت حلوة أوي خلال التصوير".

وأوضحت: "ماجد الكدواني هو صديق (تامر) المقرب جدًا، وجاره اللي دايمًا يحل له مشاكله، وعارف كل همومه، وهو (الصدر الحنين له) ".

وأضافت: "حلا شيحة.. طالعة حبيبة (تامر) التي تقف بجانبه في مشكلته، وتساعده دايمًا لغاية ما يتجوزوا بعد ما بيحبوا بعض ويبقى بينهم خط رومانسي".

وكشف تامر حسني مؤخرا عن موعد عرض الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام ، قائلا: " 23 يونيو بجميع دور العرض .. الفيلم جمهور عام".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".