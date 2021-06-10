شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون إضافية خلال أسبوع لفيلم Spiral ووصول الإيرادات لـ 30 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Spiral بـ حوالى 2 مليون دولار في خلال الأسبوع الماضى، لتصل بذلك إلى 30 مليون و 455 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 14 مايو الماضى، وأنقسمت الإيرادات بين 21 مليون و 798 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 8 مليون و 657 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يعرف الفيلم الجديد أيضا بـ اسم Spiral: From the Book of Saw ، حيث يدور حول محقق شاب "زيكي" بانكس (كريس روك)، الذى يعمل في ظل والده، أحد المحاربين القدامى المحترمين (صموئيل إل جاكسون)، مع شريكه المبتدئ (ماكس مينجيلا) الذين يتولون مسؤولية التحقيق المروع في جرائم القتل التي تذكرنا بشكل مخيف من الماضي الشنيع للمدينة، ويقع زيك أمام لغز عميق عن غير قصد، ويجد نفسه في قلب لعبة القاتل المهووسة الجديدة، التي يحاول جاهدا الوصول إلى حل لها.

فيلم Spiral من بطولة كريس روك، ماكس مينجيلا، صموئيل ل.جاكسون، ماريسول نيكولز، دان بترونييفيتش، ريتشارد زيبيري، باتريك مكمانوس، علي جونسون، زوي بالمر، ديلان روبرتس.