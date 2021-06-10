غادة عبدالرازق تفاجئ الجمهور وتنشر صورة صادمة لها وهي طفلة… لن تصدق كيف بدت! (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 02:45 صباحاً - نشرت الفنانة “غادة عبد الرازق” صورة على حسابها الشخصي على “إنستجرام“، لتفاجئ كل محبيها بشكلها وهي صغيرة. حيث شاركت محبيها بصورتها وهي صغيرة، ونتيجة لاعتمدها على قصة شعر قصيرة انهالت التعليقات عليها من قبل البعض الذين أخذوا يقولوا لها أن شعرها جعلها أشبه بالصبية في هذه الصورة.

وأرفقت غادة تلك الصورة التى نشرتها بالتعليق، وقالت: «وأنا صغيرة أوي.. أنا»، وسخر البعض من شكلها في الطفولة وخاصة انها بدت مثل الولد بشعرها القصير، ومن بين التعليقات: «دا ولد، انتي شكلك كان غريب يا غادة، لا مش انتي».

صورة نادرة من طفولة الفنانة ” غادة عبدالرازق”

شاهد.. غادة عبدالرازق تكشف عن عمرها الحقيقي: “أقسم بالله أنا مواليد… “

في سياقٍ آخر، أكدت الفنانة غادة عبد الرازق في آخر لقاء صحفي مذاع لها، علي ندمها بسبب عدم تنفيذ وصية والدتها والتي كانت مضمونها عدم دخولها لعالم الفن.

وقالت غادة، والدتي كان عندها حق وقولت يارتني فعلاً مدخلتش التمثيل لإني كنت في معاناة في الماضي والحاضر بالنسبالي، ومكنتش مرتاحة نفسياً ولكن هذا العام أرتحت بسبب نجاح مسلسلي الجديد.

ويعد مسلسل «لحم غزال» ثاني عمل على التوالي يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير «هيثم زنيتا» بعد مشاركتهما سويًا العام الماضي في مسلسل «سلطانة المعز»، كما شاركا أيضًا معًا في مسلسل «حكاية حياة».

مسلسل «لحم غزال» بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

وتدور أحداث العمل في بيئة اجتماعية شعبية وتلعب غادة دور فتاة من مجتمع شعبي تواجه العديد من المشاكل، حيث يدور المسلسل حول عدد من الخلافات تبدأ بين غادة وشقيقتها في العمل، بسبب عدم رضاها عن عملهنّ بعد أن تصبح غزال من الأثرياء.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت