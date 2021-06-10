صورة نادرة من حفل زفاف سمير غانم ودلال عبد العزيز – شاهد بالصور جمالهم

كتب امير فتحي في الخميس 10 يونيو 2021 02:45 صباحاً - بعد وفاة الفنان الكبير “سمير غانم“، ومرور زوجته الفنانة “دلال عبد العزيز” بأزمة صحية شديدة، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، صور نادرة من فترة إرتباطهما وأخري من حفل زفافهما، ولاقت الصور النادرة تفاعل كبير من قبل الجمهور.

يُذكر عن تفاصيل قصة حب أشهر ثنائي في الوسط الفنى، أن «سمير» تزوج لأول مرة من فتاة صومالية كانت معجبة به بشدة وتحضر جميع مسرحياته ورغم حب والدته الشديد لها انفصل سمير عن زوجته بعد عام واحد فقط من زواجهما بسبب أختلاف الطباع والثقافات والعادات بينهما.

ومنذ أكثر من 39 عامًا بدأت قصة حب جميلة ولكن تفاصيلها غريبة بعض الشئ بين النجم الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث رأها لأول مرة عندما رشحها له صديقه جورج سيدهم لمشاركته في مسرحية «أهلًا يا دكتور» عام 1981.

وقد قالت دلال خلال حوارها في برنامج صاحبة السعادة مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس أنها وقعت في غرام سمير بمجرد رؤيته مؤكدة أنه كان يفعل أشياء تجعل أي فتاة تقع في حبه بسهولة وكان يخرج معها بعد عرض المسرحية ويشتري لها فل ولكن بعد الزواج توقف عن هذه العادة وكان يقول لبائع الفل خلاص أتجوزنا.

بينما قال سمير غانم خلال لقائه في برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة :«بصراحة هي اللي حبتني الأول وأنا ماكانش في بالي إني أتجوز»، حيث ظلت دلال تُحب سمير وتطلب منه الزواج رغم أن هناك عدد كبير من النجوم الكبار راهنوها أنها لن تستطيع الزواج منه لأنه مبيتجوزش وكان من بينهم جورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي ومحمود مرسي ومحمود المليجي وغيرهم.

ولكن «دلال» أصرت على الزواج من «سمير» وأستمرت قصة الحب بينهما 4 سنوات حتى وافق الكوميديان الكبير أتمام الزواج وقد فعلت دلال كل ذلك رغم أن سمير يكبرها بـ 23 عام كاملة ولكنها كانت وما زالت تحبه بجنون، وأنجبت دلال من سمير أبنتان هما دنيا زوجة الإعلامي الشهير رامي رضوان وأمل الشهيرة بـ إيمي زوجة النجم حسن الرداد والأثنتان أصبحتا الأن نجمتان شهيرتان.

مقالات ذات صلة: “تنبأ بوفاته”.. الكشف عن آخر تسجيل صوتي لسمير غانم !

ورحل النجم سمير غانم، يوم 20/مايو، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين،وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأثناء الدفن حرص شقيق سمير غانم على الدعاء له قبل دخوله إلى القبر، في مشهد أبكى الجميع، وتحدث بعدها في تصريحات إعلامية ليكشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل.

حيث قال إن أمنية شقيقه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يُكتب له النجاة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت