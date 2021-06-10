أنغام عن أغنيتها "أنا بعته كتير": فكرة مختلفة بها حالة إنسانية صادقة وقوية

القاهرة - سامية سيد - علقت النجمة أنغام، على طرح أغنيتها الجديدة، بعنوان "أنا بعته كتير"، قائلة: "بدور على الفكرة المختلفة اللى متقلتش قبل كده.. هى حالة إنسانية وصادقة قوى، وحبيتها من أول ما سمعتها".

وأضافت أنغام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة، المذاع على القناة الأولى المصرية: "كليب الأغنية بسيط وفيه حركة وتعبير، وبنحاول نعمل حاجة مختلفة شوية، ومش نحط الكلام على رسوم متحركة، والفيديو كليب مش قل ولكن فكرته مكلفة جدا، وبنحاول نخلى فكرة الكليب بسيطة وأغنية لتوصيل المعنى للأغنية".

وتابع: "لو الأغنية تستدعى لفيديو كليب بمبالغ كبيرة هنعمل لها الكليب، أن الحفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 1 يوليو، ومتفائلة الفترة الجاية الناس تاخد التطعيم عشان الدنيا تفتح، وأخدت الجرعة الأولى من اللقاح كورونا ومطمنة 50%".