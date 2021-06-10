شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال سينمائية ينتظرها محمود عبد المغنى .. احتفالا بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بملامحه المصرية وموهبته التى لازمته منذ كان طالبا فى المرحلة الثانوية، دخل الفنان محمود عبدالمغنى – الذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم الخميس - قلوب الجمهور بداية من أول أعماله «عبود على الحدود» أمام النجم الراحل علاء ولى الدين، ليلفت الأنظار وقتها، وبعدها شارك النجم أحمد حلمى فى فيلم «صايع بحر» لتتوالى الأعمال ويصبح من أبرز نجوم جيله، حتى شبهه البعض بالنجم الكبير أحمد زكى، وخلال دراما رمضان الماضى شارك «مغنى» فى مسلسل «ضل راجل» أمام النجم ياسر جلال.

وعن الأعمال التي ينتظر عرضها "مغنى" خلال الفترة المقبلة، قال لـ"الخليج 365": أشارك فى فيلم «يوم 13» مع المخرج وائل عبدالله، وانتظرعرضه قريبا، بالإضافة إلى فيلم «السرب» مع المخرج أحمد نادر جلال وهى تجربة مهمة جدا فى مشوارى الفنى، وكنت متحمسا لها للغاية لأننى عايشت ما حدث للإخوة الأقباط فى درنة بليبيا، واستفزنى الحادث للغاية وكان لا بد من الانتقام والرد، ووجودى فى فيلم «السرب» شرف وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه لاقى ترحيبا كبيرا منذ عرض البرومو.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمرعبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.