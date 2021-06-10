شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يستعد لإنتاج فيلم جديد حول المخرج هارفى واينستين المتهم بالتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم براد بيت من أجل تجربة جديدة، ولكن كمنتج حول المخرج هارفي واينستين، ونشر موقع geo تقريرا مؤخراً، أكد فيه أن الممثل العالمي بصدد إنتاج فيلم عن المخرج الذى اشتهر خلال الآونة الأخيرة بسبب اتهامه بالتحرش من قبل نجمات عملن معه، حيث كشفن عن تاريخه السيئ ومحاولاته للتحرش بالعديد من النساء، الأمر الذى وصل لساحات المحاكم بعدما تم اتهامه بذلك علناً العام الماضى.

وأضاف التقرير أن كاري موليجان، وزوي كازان سيلعبان دور البطولة كمراسلين يكتشفان تاريخ هارفي واينستين في سوء السلوك الجنسي ضد النساء.



براد بيت

من ناحية أخرى يعيش النجم براد بيت أفضل أوقاته حاليًا على الصعيد الشخصى، بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد أنجلينا جولى، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفضها، حيث ذكر موقع ذا ميرور بناءً على مصدر خاص له، أن براد بيت بدأ في طريقه لدخول قصة حب جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موقع ذا ميرور أن براد بيت وضع نصب عينيه منذ فترة الفوز بقلب الممثلة الصاعدة أندرا داى، وهو ما أكدته كواليس حفل الأوسكار الأخير الذى حضره الثنائى، حيث ذكر تقرير ذا ميرور أن الثنائى تغزلا في بعضهما خلف ستار الحفل الشهير.

وتعد أندرا داي من أشهر الممثلات التي يتصاعد اسمها بقوة، وأفضل دليل على ذلك فوزها بجائزة أفضل ممثلة بحفل الجولدن جلوب عن دورها بفيلم the united states vs Billie holday.