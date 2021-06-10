منير مكرم يكشف حقيقة وفاة الفنان طلعت الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداولت عدد من الصفحات، خبر وفاة الفنان طلعت الشريف اليوم الأربعاء.

وفي تصريح خاص لمصراوي، قال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن ما يتردد بشأن وفاة الفنان طلعت الشريف غير صحيح.

وأكد "مكرم" أن والد الفنان طلعت الشريف رحل عن عالمنا اليوم، وربما التبس الأمر على الجمهور، كما طالب "مكرم" الجمهور بتحري الدقة حول هذه الأخبار.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت الشريف مسلسل "طلقتك نفسي" الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة هاجر أحمد، محمد مهران، سوسن بدر، نانسي صلاح، ومن إخراج محمد النقلي.