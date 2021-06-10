هنا الزاهد أنيقة ورشا مهدي على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار بإطلالة أنيقة ظهرت من خلالها وسط الأشجار عبر حسابها على إنستجرام.

رشا مهدي

ظهرت الفنانة رشا مهدي، أمام البحر في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هالو .. هالو".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة لها بصحبة الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

ظهرت المذيعة إنجى كيوان، مرتدية تيشيرت مرسوم عليه المسجد الأقصى، دعما منها للقضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تأتي الملائكة بأشكال مختلفة".

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كُن دائمًا قويًا".

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد وسط الجبال وهي تؤدي رياضتها المفضلة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير، أحدث ظهور له وهو يقفز في الهواء عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مهنش عليا أتصور صور طبيعية".

ماريتا الحلاني

الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.