منة شلبي توجه رسالة لحنان ترك: "في القلب يا حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة لصديقتها الفنانة المعتزلة حنان ترك.

ونشرت "منة" صورة تجمعهما، وعلقت: "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".

وشاركت منة شلبي في 3 أفلام مع الفنانة حنان ترك هي "العاصفة"، "الحياة منتهى اللذة"، "أحلى الأوقات".

من ناحية أخرى تستعد "منة" لعرض مسلسلها الجديد "ليه لأ" مساء غد الخميس عبر منصة شاهد، والمسلسل بطولة أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.