شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى "أنتيمة " هند صبرى فى مسلسل "البحث عن علا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة ندى موسى خلال أحداث مسلسل "البحث عن علا" فى دور صديقة بطلة العمل النجمة هند صبرى، والمقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية، وطوال الأحداث تساندها وتساعدها فى العديد من المواقف التى تمر بها "علا".

مسلسل "البحث عن علا"، إخراج هادى الباجورى، وبطولة النجمة هند صبرى، والمسلسل مستوحى من شخصيات تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوارمها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معاييرالسلامة لضمان صحة فريق العمل.

ويرصد المسلسل شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.



ندى موسى

وقدمت ندى موسى، في سباق دراما رمضان المنقضى مسلسلى " هجمة مرتدة " و " بين السما و الأرض".

مسلسل "هجمة مرتدة" شارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم والفنان صلاح عبدالله، ونضال الشافعى محمود البزاوى، خالد أنور، محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وماجدة زكى وهاجر الشرنوبي، وهناك مجموعة كبيرة من الشباب، والمسلسل من الأعمال يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

أما مسلسل " بين السما و الأرض"، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.