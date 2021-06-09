نهال عنبر تهنئ تامر حسني على فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة نهال عنبر على تهنئة الفنان تامر حسني على فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" المقرر طرحه بدور العرض خلال الشهر الجاري.

ونشرت "نهال" صورة تجمعها به، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك على فيلم مش أنا.. من نجاح لنجاح تامر حسني .. ربنا يوفقك دايمًا".

وكشف تامر حسني، مؤخرا عن موعد عرض الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام ، قائلا: " 23 يونيو بجميع دور العرض .. الفيلم جمهور عام".

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني شقيق تامر، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".