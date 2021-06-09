قبل عرضه.. هكذا روجت منة شلبي للجزء الثاني من "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة شلبي، على الترويج للجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" المقرر انطلاق عرض أولى حلقاته غدًا الخميس 10 يونيو .

ونشرت "منة" بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "ليه لأ؟ .. ابتداءً من بكرة على شاهد ".

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ" بطولة منة شلبي، أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف وإشراف عام على الكتابة مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.

تدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة، ويناقش العمل إحدى القضايا التي تهم المرأة في المجتمع المصري.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من المسلسل شارك في بطولته أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.