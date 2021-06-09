تكريم أحمد كمال بمهرجان الإسماعيلية في دورته الـ 22



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، تكريم الفنان أحمد كمال، ضمن فعاليات الدورة الـ22 من المهرجان، الذي ينطلق في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري.

وحسبما جاء في بيان صحفي من المهرجان، فقد جاء اختيار الفنان أحمد كمال للتكريم عن مشواره السينمائي ومساهمته في الأفلام السينمائية القصيرة، وسيعرض خلال المهرجان فيلم "بيع شتوي" من بطولته وإخراج محمد كامل، وحصد الفيلم مجموعة كبيرة من الجوائز تصل إلى 40 جائزة، كما شارك في 250 مهرجانا وفعالية سينمائية.

يُقام المهرجان الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السينارست محمد الباسوسي، ويدير المهرحان الناقد عصام زكريا، في محافظة الإسماعيلية في الفترة من 16 إلى 22 يونيو الجاري.

وشارك الفنان أحمد كمال على مدار مسيرة فنية طويلة في عدد كبير من الأعمال السينمائية المهمة، منها "الكيت كات"، "يوم مر ويوم حلو"، "البحث عن سيد مرزوق"، "مرسيدس"، "جنة الشياطين"، "أرض الخوف"، "بحب السيما"، "قدرات غير عادية"، ويُعتبر فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد من أحدث الأفلام السينمائية التي يشارك فيها.

وبخلاف التمثيل، لعب الفنان أحمد كمال دور مهم كمدرب في مجال التمثيل، وإعداد الممثلين، حيث أخرج منها مجموعة كبيرة من الفنانين على مدار السنوات الماضية.

كما سيتم تكريم فنانة التحريك، ورائدة فن الرسوم المتحركة المخرجة الراحلة فايزة حسين.

وتُعد فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة فى مصر، وقدمت عشرات الأفلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

فايزة حسين فنانة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة، وكانت الرابعة على الدفعة بسـبـب تميزها فى الرسم وكان مشروع التخرج فيلم رسوم متحركة عن التفرقة العنصرية فى أمريكا تدربت فى التلفـزيون فى قـسم الرسوم المتحركة.

وكان من المقرر إقامة فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان الإسماعيلية في الفترة من 19 إلى 25 مايو الماضي، إلا أن تم تأجيله إلى يونيو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.