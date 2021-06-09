أحد المهووسين بـ كيم كارداشيان يهديها خاتم ألماس وحبوب منع الحمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يخطط الفريق القانوني لكيم كارداشيان تقديم أمر تقييدي ضد رجل أرسل لها علبة تحتوي على خاتم خطوبة من الماس وحبوب منع الحمل.

ويعتقد فريقها أن العنصرين أُرسلا إلى منزل النجمة من قبل رجل حاول اقتحام منزلها في الماضي، وفق موقع “تي إم زي” الأميركي.

وقد تدخّل فريق الأمن التابع لنجمة تلفزيون الواقع فور وصول الأغراض في 3 حزيران (يونيو).

ويراقب فريقها القانوني رجلاً يشكّون أنه أرسل لها الأغراض وقد قام بزيارة شخص زار حيّها السكني المغلق في شباط (فبراير) ومرة ثانية قبل أسابيع قليلة فقط، حين ادعى أنه كان يصطحبها لتناول العشاء.

وذكر الموقع أنه كان يضايقها عبر الإنترنت أيضاً حيث صنع وثيقة زواج زائفة لهما، وغرضاً آخر كتب عليه عبارة “الملكة كيمبرلي تجلس في قصرها الكبير بمفردها في انتظار فارس أحلامها” لكنها أغلقت جميع حسابات الرجل في المنصات الإجتماعية.

ويذكر أنّ وقعت هذه الحادثة بعد أيام فقط من حصول كيم على أمر تقييدي ضد رجل آخر تدعي أنه كان يحاول اقتحام منزلها ومضايقتها لعدة أشهر. ويدّعي تشارلز بيتر زيلينوف (32 عاماً) أنه يحب كيم، وحُكم على زيلينوف مؤخراً بإدانتين بتهمة الضرب كما قامت كيم بوصفه في الوثائق على أنه “مطارد”.ومنح القاضي كيم أمراً تقييدياً موقتاً في أواخر شهر أيار (مايو)، يفرض عليه البقاء على بعد 90 متراً منها.