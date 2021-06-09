"سكريبت الرجل العناب" على "عربية كبدة".. "شيكو غاضب وحلمي ساخر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الفنان المصري هشام محمد الشهير بـ"شيكو" عن غضبه من صورة تظهر "سكريبت مسلسل الرجل العناب" بأحد عربات بيع أكلات سريعة في مصر.

وقال "شيكو" عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "سكريبت مسلسل الرجل العناب بيتلف بيه سندوتشات على عربية كبدة.. بالهنا و الشفا يا سيدي ".



منشور الفنان "شيكو" لاقى تفاعلا كبيرا من متابعيه وزملائه من الفنانين حيث علق الفنان أحمد حلمي على الصورة، ساخرا: "طب شوف كده لتكون عربية المنتج".

"مسلسل الرجل العناب" كتبه وقام ببطولته "شيكو، وهشام ماجد، وأحمد فهمي"، وعرض لأول مرة عام 2013.

يشار إلى أن آخر أعمال "شيكو" مسلسل "اللعبة 2" بطولة هشام ماجد، ورانيا يوسف، ومي كساب، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.



