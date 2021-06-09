جينيفر لوبيز تنتقل رسمياً إلى لوس أنجلوس من أجل "بداية جديدة" مع بن أفليك

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"الخليج 365": كشف موقع "E! News" أن الفنانة الأميركية جينيفر لوبيز مستعدة لبدء فصل جديد في حياتها، بحسب مصدر أكد للموقع الشهير، أنها ستترك منزلها في ميامي حيث كانت تعيش مع خطيبها السابق "اليكس رودريغيز" لتتوجه للعيش في لوس أنجلوس بالقرب من الممثل "بن أفليك".

لوبيز التي ألغت خطوبتها من رودريغيز في أبريل بعد أربع سنوات معًا ، تبحث عن سجل نظيف. والآن بعد أن أعادت إحياء علاقتها الرومانسية مع خطيبها السابق "بن أفليك" مؤخرًا ، ما هي أفضل طريقة لبدء فصلها التالي رسميًا من الانتقال إلى لوس أنجلوس ، كاليفورنيا؟

يقول المصدر لـ E! News ، جيه لو "قامت بلم أمتعتها من العقار الفخم الذي كانت تعيش فيه في ميامي، وتوجهت إلى "مدينة الملائكة" مع توأمها إيمي وماكسيميليان ، 13 عامًا ، من زوجها السابق ، مارك أنتوني.

وأضاف المصدر: "ستكون بين لوس أنجلوس وهامبتونز هذا الصيف ، لكن لوس أنجلوس ستكون قاعدتها". "إنها تبحث عن مدارس لأطفالها في الخريف".

وحسب The sun أن منزلها في ميامي يذكّرها بخطيبها السابق والإنتقال الى لوس أنجلوس سيكون مناسباً لبداية جديدة مع بن ولعملها أيضاً. وأكدت المصادر أنه لم يحن الوقت لتسكن مع أفليك في بيت واحد لأن انفصالها عن اليكس كان قاسياً على الأولاد. وشوهدت الأسبوع الماضي تبحث عن مدرسة لتوأمها وربما تسعى أن يكون أولادها وأولاد بن في نفس المدرسة، وهي تعلم أن أولادها بحاجة للوقت للتأقلم مع الوضع الجديد وبحاجة أيضاً للإستقرار.

جنيفر غارنر: لا إعتراض

وكان موقع "يو أس ويكلي" إدعى أن زوجة أفليك السابقة الممثلة "جينيفر غارنر" لا تمانع تجدد العلاقة بين طليقها ولوبيز.

"جي لو" لديها ختم موافقة غارنر"، يقول المصدر ، مشيرًا إلى أن الممثلتين التقيتا على مر السنين وأن "لوبيز تعتقد أن غارنر شخصية لطيفة وأم رائعة".

يذكر أن غارنر ، 49 عامًا ، وأفليك ، 48 عامًا ، تزوجا من عام 2005 إلى عام 2015 ، وانتهيا من طلاقهما في عام 2018. يتشارك الزوجان ثلاثة أطفال: فيوليت ، 15 عامًا ، وسيرافينا ، 12 عامًا ، وصموئيل ، 9 سنوات. أما لوبيز ، 51 عامًا ، فكانت مخطوبة لآفليك للفترة من 2002 إلى 2004.

وبعد أن جذبت عطلاتهما الرومانسية الأخيرة انتباه العالم، يبدو أن عودة علاقة "بنيفر" تلقى كذلك مباركة وسائل الإعلام التي تحتفي بتجددها.