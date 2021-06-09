شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس إلبا يشارك زوجته فى مشروع تجارى بعيدا عن عالم السينما والدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النجم العالمى إدريس إلبا، إلى تأمين مستقبله وزوجته، بعد الاضطرابات التى شهدتها صناعة السينما مؤخراً بسبب جائحة كورونا، والتى أجبرت الكثير من النجوم العالميين على إلغاء الكثير من أعمالهم بسبب الجائحة، وهو ما أثر على شركات الإنتاج التي أعلنت افلاسها.

وفى خطوة جديدة اتخذها النجم العالمي إدريس إلبا، وزوجته، قررا الإعلان عن مشروع تجارى مقبل، بدون الكشف عن أى تفاصيل تخص المشروع، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهران وهما بجانب بعضهما للإعلان عن المشروع المقبل.

وكان ألبا قد أنتج فيلم "لوثر" الذى طال انتظاره من المقرر أن يبدأ فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع Variety، وقال ألبا: نبدأ الإنتاج، فى سبتمبر وأنا متحمس جدًا لذلك، لقد مر وقت طويل على ذلك، نحن قريبون من جذب الضوء الأخضر للإنتاج".

وفى معرض مناقشة الفيلم العام الماضي، قال إدريس إلبا إن "السماء هى الحد" من حيث ما يمكن أن يحققه لوثر كفيلم، وكنت أتمنى تصوير هذا العمل التليفزيونى كفيلم سينمائى وهذا ما سيحدث وأنا سعيد لذلك.

وكان النجم العالمى إدريس إلبا، وزوجته سابرينا دوور، قد مرا بعام شديد الصعوبة بسبب تعرضه وزوجته للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، والمعاناة بسبب عزله فى الحجر الصحي، وتذكر إدريس إلبا، هذه الأزمات خلال احتفاله بعيد زواجه على سابرينا دوور، وحرص على الاعتراف بأن العام الماضى كان من أصعب الأعوام فى حياته.