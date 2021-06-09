فن ومشاهير

تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقى الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى أمس حفل غنائى ضخم فى أحد فنادق القاهرة، فى أول ظهور جماهيرى له خلال عام 2021، وخلال الحفل قدم حماقى أغنية جديدة من ألبومه الغنائى الجديد تحمل اسم "يا نسيم".

وأعلن حماقى عن طرحها بالأسواق قريبا على طريقة السينجل، كما أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد بعد عدة تأجيلات فى شهر يوليوالمقبل دون أن يكشف عن تفاصيله، وستكون هذه الأغنية ضمن أغانى الألبوم.

2_26
  حماقى 

 

4_5

جمهور حماقى بالحفلة 

 

وقدم حماقي  بالحفل وصلة غنائية أمتدت لساعة ونصف متصلة وتضمنت باقة من أشهر أغانيه ومنها "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة" وخاطب جمهور في  أول حفل له فى عام 2021، قائلا:"الله..وحشني صوتكم".

 الجدير بالذكر أن الفنان والمنتج هشام جمال، كشف عن اعتذار النجم محمد حماقى عن إحياء حفل زفاف تزامن مع يوم وفاة النجم الكبير سمير غانم، حيث وجه هشام رسالة شكر إلى حماقى، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، قال فيها: "عرفت دلوقتي إن أخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم".

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا