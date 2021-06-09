شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح ألبوم محمد حماقى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم محمد حماقى أمس حفل غنائى ضخم فى أحد فنادق القاهرة، فى أول ظهور جماهيرى له خلال عام 2021، وخلال الحفل قدم حماقى أغنية جديدة من ألبومه الغنائى الجديد تحمل اسم "يا نسيم".

وأعلن حماقى عن طرحها بالأسواق قريبا على طريقة السينجل، كما أعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد بعد عدة تأجيلات فى شهر يوليوالمقبل دون أن يكشف عن تفاصيله، وستكون هذه الأغنية ضمن أغانى الألبوم.



حماقى حماقى

جمهور حماقى بالحفلة

وقدم حماقي بالحفل وصلة غنائية أمتدت لساعة ونصف متصلة وتضمنت باقة من أشهر أغانيه ومنها "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة" وخاطب جمهور في أول حفل له فى عام 2021، قائلا:"الله..وحشني صوتكم".

الجدير بالذكر أن الفنان والمنتج هشام جمال، كشف عن اعتذار النجم محمد حماقى عن إحياء حفل زفاف تزامن مع يوم وفاة النجم الكبير سمير غانم، حيث وجه هشام رسالة شكر إلى حماقى، عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، قال فيها: "عرفت دلوقتي إن أخويا النجم المحترم محمد حماقي اعتذر عن فرح كان المفروض يغني فيه امبارح ورجع فلوسه احتراماً وحزناً على الأسطورة سمير غانم الله يرحمه.. شكراً يا أصيل يا محترم".