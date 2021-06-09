شكرا لقرائتكم خبر عن الديفا سمير سعيد "تدندن" على ألحان اغنيتها الجديدة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة سميرة سعيد، متابعيها وجمهورها، بمقطع فيديو جديد لها وهي تدندن على أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بليل"، التي طرحتها منذ أيام، عبر يوتيوب، والتي حصدت حتى الآن ما يقارب الـ 1.8 مليون مشاهدة.

ونشرت الديفا، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنيتها الأخيرة والتي ظهرت فيها داخل سيارة وهي تردد كلماتها، ومنها: " الميزة تصاحب نفسك، تزعل تفرح مع نفسك".

وعلقت الديفا سميرة سعيد على أغنيتها الجديدة "الساعة اتنين بالليل" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة on من خلال برنامج كلمة أخيرة، حينما وجهت لها الأخيرة سؤالا وقالت: هل من المنطق لو الديفا رفعت التليفون على حد مش هيرد عليها"، لترد عليها الديفا قائلة: "لا طبعا انا حبايبى كتير وهيردوا عليا طبعاً".

وتحدثت الديفا عن كواليس الأغنية لافتة إلى أنها تعشق الغنا وأنه بالنسبة لها مغامرة واختلاف، ودائما تسعى لتقدم شيئا مختلفا عما قدمته من قبل، وحينما سمعت كلمات الأغنية شعرت أنها بعيدة عن مشاكل الحب والأغنية موجهة لفتاة تشعر بالوحدة ليس لها علاقة بطرف آخر أو الحب.

الديفا سميرة سعيد



سميرة سعيد

وأكدت سميرة سعيد أنها تعاونت مع تامر حسين فى أكثر من أغنية منها وأنا معاك، وكفاية كدا، وأغنية "الساعة اتنين بالليل" التعاون الثالث.