شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم إنيميش لـ براد بيت عن الحرب الأهلية الأمريكية 11 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شبكة nbc الأمريكية التليفزيونية طرح الفيلم الوثائقى جديد "Or, Who Do We Think We Are"، الذى يشارك فيه النجم براد بيت بأدائه الصوتى، والفيلم رسوم متحركة عن الحرب الأهلية الأمريكية.

وبحسب صحيفة ديلى ميل، فإن الفيلم سيتعمق فى أحداث الحرب ويكشف العديد من التفاصيل التى تتعلق بها، وسيتم بثه فى 11 يونيو المقبل.

ويشارك فى إنتاج الفيلم براد بيت وهنرى لويس جيتس جونيور، وسيتم عرضه فى السينمات ابتداءً من 11 يونيو.

وبراد بيت يعيش حاليا فترة انتصار على زوجته المنفصل عنها النجمة العالمية أنجلينا جولى، وذلك بعد صدور قرار حصول النجم على حضانة مشتركة لأطفالهما الستة، ويأتى القرار بعد أن خاض النجمان المنفصلان معركة حضانة سيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ إعلان انفصالهما.

وقال مصدر لموقع Page Six كان هناك تغيير كبير فى اتفاقيات الحضانة بناء على قرار مفصل اتخذه القاضى، وكان براد يحاول فقط قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وكان من الواضح أن أنجلينا فعلت كل ما فى وسعها لمنع ذلك.

وأضاف المصدر: "استمرت هذه المحاكمة عدة أشهر وكان هناك عدد كبير من الشهود والخبراء والمعالجين وغيرهم ممن كانوا مع الأطفال ومن حولهم، وكان القرار بناءً على هذا".

وقال مصدر لموقع "ديلى ميل" إن براد "مرتاح للغاية"، مضيفًا أن نيته الوحيدة هى قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال.

وقبل صدور القرار هاجمت أنجلينا جولى قاضى كاليفورنيا المسئول عن دعوى حضانة أطفالها هو وبراد بيت، مشيرة إلى أنه رفض السماح للأطفال بالإدلاء بشهادتهم.

وقالت جولى إن القاضى فى قضية الحضانة مع زوجها السابق براد بيت "رفض سماع المراهقين القاصرين" ليشهدوا برغباتهم فيما يتعلق بـ"مصير الحضانة"، معتبرة أن هذا يحرمها من "محاكمة عادلة".

وأفادت وكالة أسوشييتد برس حسب ما نشر ديلى ميل أن الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا قدمت مستنداتها إلى محكمة الاستئناف الثانية فى كاليفورنيا يوم الاثنين فى محاولة لاستبعاد القاضى جون أودركيرك من الحكم فى القضية.

وفى مستندات المحكمة قال محامو ممثلة Maleficent إن القاضى فشل فى النظر بشكل كاف فى مدخلاتهم بشأن تجاربهم أو احتياجاتهم أو رغباتهم، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الولاية القانونى الذى يسمح للقصر من سن 14 إلى 17 عامًا بالشهادة.