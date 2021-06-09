شكرا لقرائتكم خبر عن "مسرح الجنوب" يكرم اسم الفنان الراحل سناء شافع فى حفل الختام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الخامسة المقامة بأسيوط برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، إقامة تكريم خاص لاسم الراحل الفنان د. سناء شافع ابن محافظة أسيوط فى حفل ختام المهرجان يوم الجمعة المقبل 11 يونيو، لما له من إسهامات بارزة فى مجال المسرح، حيث تستمر فعاليات المهرجان حاليا فى قصر ثقافة أسيوط وعدد من المدن والقرى التابعة للمحافظة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، ويقام المهرجان برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ، جامعة أسيوط.

الفنان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحى مصري، وهو أحد أبناء قرية موشا التابعة لمحافظة أسيوط ، حيث ولد وعاش بها مايقرب من 10 سنوات، وبالرغم من انتقاله مع أسرته للاستقرار بالقاهرة، إلا أنه كان دائم التردد على أهله ببلدته فى أسيوط.

تولى د. سناء شافع العديد من المناصب، ففى عام 1972 تم تعيينه بالمسرح القومى ثم تولى بعد ذلك منصب مدير مسرح الطليعة منذ عام 1974 وحتى 1975، كما قام بتدريس مادتى التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعين مدرسا بأكاديمية الفنون فى عام 1977، ليتولى بعد ذلك منصب عميد المعهد العالى للفنون المسرحية خلال الفترة من 1987 حتى عام 1990.