شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب وهالة خليل وخالد بهجت يشاركون فى لجان تحكيم مهرجان الاسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي عن اختيار ثلاثة مبدعين مصريين للمشاركة في لجان تحكيم في دورته الـ 22 التي يرأسها الناقد السينمائي عصام زكريا والمقرر إقامتها في الفترة من 16 وحتي 22 علي يونيو الجاري بمدينة الاسماعيلية.

ويرأس المخرج د. خالد بهجت أستاذ الإخراج بالمعهد العالي للسينما، لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة أخرج العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "الحب والرعب، امرأة للأسف، ابتسامة من نهر الدموع"، ومن مسلسلاته "ملفات سرية، رياح الشرق، هارون الرشيد".

تامر حبيب

وتشارك المخرجة هالة خليل في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام الوثائقية الطويلة والقصيرة وهي مخرجة ومنتجة ومؤلفة مصرية، درست الهندسة في بداية حياتها، لكنها سرعان ما تخلت عنها، واتجهت للدراسة في المعهد العالي للسينما وتخرجت منه في عام 1992، بدأت حياتها كمخرجة برامج بقناة النيل للدراما، ثم أخرجت بعدها المسلسل الكوميدي "شباب أون لاين" وفي عام 2004 أخرجت أول أفلامها السينمائية على الإطلاق وهو فيلم "أحلى الأوقات"، وفي عام 2006 حصلت على جائزة أحسن إخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلمها الثاني "قص ولصق" وأخرجت فيلم "نوارة" عام 2015 والذي عُرض في كثير من المهرجانات السينمائية وفاز بالعديد من الجوائز في مصر وخارجها

هالة خليل

اما السيناريست تامر حبيب فيشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة الافلام الروائية القصيرة وهو كاتب وسيناريست مصري، تخرج من معهد السينما، كان أول أعماله فيلم "سهر الليالي" عام 2003 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، لتتوالى أعماله بعد ذلك ما بين السينما والدراما التلفزيونية، من أبرز أعماله "واحد صحيح، شربات لوز، حب البنات؛ عن العشق والهوي ، تيمور وشفيقة، اسوار القمر، لا تطفيء الشمس وغيرها من الاعمال ".

خالد بهجت