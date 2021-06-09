شكرا لقرائتكم خبر عن "لعبتى".. أغنية جديدة لكارمن سليمان بتوقيع نور عبد الله وعمرو الخضرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة كارمن سليمان مع الموزع الموسيقى عمرو الخضرى في أغنية سينجل جديدة بعنوان "لعبتي"، من كلمات نور عبد الله، وألحان مصطفي العسال، وميكس وماستر ماهر صلاح، وقال موزع الأغنية عمرو الخضرى لـ ”الخليج 365”: إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل كارمن، ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع أثناء طرحها.

من ناحية أخري اختار المخرج مجدى الهوارى، كارمن سليمان، والفنان محمد الشرنوبى، ليقدما دويتو غنائى وتمثيلى ضمن أحداث العرض المسرحى الجديد مسرحية "ليلة من ألف ليلة" التى تم تقديمها من قبل منذ عام 2015 للنجم الكبير يحيى الفخرانى، والذى قام الهوارى بتغيير اسمها إلى "ياما فى الجراب ياحاوى"،.

وكانت قد طرحت المطربة كارمن سليمان أغنية "تعبت أشكى" باللهجة الخليجية، من كلمات نهار، وألحان بنت الكويت، وتوزيع براك المطوع مكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية "تعبت اشكي لك أوجاعي وهمومي ونار حرماني أنا أعاني في حبي معك ومعاكم ضاعت أيامي، تعبت ولا بقى بي حيل دخيل الله كفايه ويل حضنت دموعي وآلامي أنا ما بي أقضي الليل، أشيل هموم هالدنيا وأسامر في الهوا دمعة والوم الوقت وألومك، ويعاندني العمر لحظة .