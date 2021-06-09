مهرجان الإسماعيلية يكرم الفنان أحمد كمال فى دورته الـ22

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القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ22 والمقام فى مدينة الإسماعيلية فى الفترة من16 إلى 22 يونيو الجارى 2021 الفنان أحمد كمال.

المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما الذى يرأسه السيناريست مجمد الباسوسى، ويدير المهرجان الناقد عصام زكريا، ويكرم المهرجان الفنان أحمد كمال عن مشواره السينمائى ومساهمته فى سينما الأفلام القصيرة، ويعرض المهرجان له الفيلم القصير "ربيع شتوى" بطولته وإخراج محمد كامل والذى حقق هذا الفيلم أرقاما غير مسبوقة على مستوى الجوائز، حيث نال 40 جائزه دولية وشارك فى 250 مهرجان دولى.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى عن تكريم فنانة التحريك ورائدة فن الرسوم المتحركة المخرجة الراحلة "فايزة حسين" فى دورته الـ 22.

تعد فنانة التحريك والمخرجة فايزة حسين من رواد فن الرسوم المتحركة فى مصر، قدمت عشرات الأفلام والبرامج وتترات المسلسلات والأغاني وحصدت العديد من الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

فايزة حسين فنانة مصرية تخرجت فى كلية الفنون الجميلة و كانت الرابعة على الدفعة بسـبـب تميزها فى الرسم وكان مشروع التخرج فيلم رسوم متحركة عن التفرقة العنصرية فى أمريكا تدربت فى التلفـزيون فى قـسم الرسوم المتحركة عامي 1963-1964 وفي عام 1965 تم تـعـينها فى التليفـزيون المصري فى قـسـم الـرسوم المتحركة حيث كان أول عمل لها تنفيذ أفلام تعليم اللغة الفرنسية بطريقة cut out تحت إشراف رؤوف عبد الحميد وكانت الرسومات مرسلة للتليفزيون من باريس وقامت بتحريك الرسومات تحت الكاميرا.

وعملت "فايزة حسين" مساعدة لكبار مخرجى الرسوم المتحركة فى مصر منهم "فهمى عبد الحميد وسمير محجوب وأحمد حسن"، كما صممت ونفـذت تترات" مقدمات البرامج" وفقرات الربط بين البرامج التلفزيونية وتترات للعديد من البرامج التليفزيونية على سبيل المثال برنامج "قصة ومؤلف "،تتر فيلم "اللص والكلاب" ، تترات "المسحراتى" للفنان سيد مكاوى وحلقة رسوم متحركة من المسلسل بعنوان "الاستمارة ركبة الحمارة"- مسلسل قلب الأسد إخراج علوية زكى - مسلسل هو فى عينيها إخراج نور الدمرداش - سهرة قصة مدينة إخراج حسن عبد الحـافـظ - مسلسل ألف ليلة وليلة إخراج جمال عبد الحميد - مـسلـسـل لعبة الفـنـجرى إخراج عـلوية زكى - سهرة كفر الجنون إخراج حـسـن حـافظ - سهرة لصوص خمس نجوم إخراج أشرف فهمى.

كما نفذت وأخرجت أغنيات "البطاطا" و"سبوع الحفيد" غناء عبد المنعم مدبولى إنتاج التليفزيون المصرى، وأغنية فصول السنة واغنية الــمــرور وأغنية بســبـس نو وأغنية تنظيم الأسرة هيئة اليونسكو وأغنيات عن الحروف "ألف – باء – ثاء – حاء – سين " وغيرها من الأغنيات .

وكانت آخر أعمالها فوازير "احنا معاك" فى إطار حملة "أطفال بلا مأوى" التى أطلقها صندوق "تحيا مصر"، كتبها الشاعر الغنائى د.عادل عمر، وإشراف عام وتصمم شخصيات الفنانة فايزة حسين، وتقديم الإعلامية دينا فاروق، موسيقى وألحان د.حسام شاكر، غناء المطربة آية عبد الله، وتصوير شريف الشيمى، وإخراج تامر وسامح الشرقاوى.