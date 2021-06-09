سمية الخشاب توجه رسالة جديدة لطلبة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على توجيه رسالة جديدة لطلبة الثانوية العامة.

وكتبت الخشاب، عبر حسابها على تويتر: "حبايبي اللي في الثانوية العامة.. قلبي معاكم وإعملوا اللي عليكم وأوعوا تخافوا ما دام عملتوا اللي عليكم، وارضوا بأي نتيجة عشان عمرها ما كانت نهاية العالم، وربنا يوفقكم".

وكانت سمية، وجهت رسالة سابقة، قالت فيها: "حبايبي أنا عارفة إنكم بتمتحنوا دلوقتي، قلبي معاكم وأول ما تبقوا "stressed" قوموا ارقصوا".

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في مسلسل "موسى"بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي.

كما شاركت سمية الخشاب، مؤخرا بأغنية "أوعدك" مع المطرب عمر كمال.