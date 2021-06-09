أول تعليق لـ كارول سماحة بعد حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حصلت الفنانة كارول سماحة، على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر: "أشكر دولة الإمارات شعبًا وحكومة على هدية الإقامة الذهبية، وأتمنى لها المزيد من الإزدهار والتطور".

وكان عدد من الفنانين تم منحهم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات بينهم خالد سليم وشذى حسون وهاني شاكر وآخرون.

جدير بالذكر أن البطاقة الذهبية تدخل ضمن فئة تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في الإمارات، الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، التي أقرها الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم.

وتمنح البطاقة الذهبية، ميزة لحامليها للإقامة بالدولة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب الفئة، وتعطى لأصحاب المواهب التخصصية وأيضًا الباحثين في مجال العلوم والمعرفة.