نيرة كمال تشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة الشابة نيرة كمال في الفيلم السينمائي "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الذي سيطرح في دور العرض السينمائي ابتداء من 7 يوليو المقبل.

وتظهر نيرة خلال أحداث الفيلم في دور إحدى الزوجات، حيث يتنكر إعلامي يجسد شخصيته الفنان كريم عبد العزيز، في عدة شخصيات للبحث في عدد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة والصراعات التي تحدث بينهما حتى الطلاق ومنها علاقة نيرة بزوجها.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، البوستر الخاص بالعمل تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وأحمد حلاوة وشيماء سيف وعمرو عبد الجليل ونيللي كريم ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

جدير بالذكر أن نيرة كمال شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" وهو بطولة محمد عادل إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة، خالد أنور، محمد مهران، محمود حافظ، ولاء الشريف، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.