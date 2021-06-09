محمد لطفي يستعيد ذكرياته مع حمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعاد الفنان محمد لطفي، ذكرياته مع الفنان حمادة هلال، حيث ظهر ممسكا جيتار.

ونشر "لطفي" صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لما كنا صغيرين.. لطفي، حمادة هلال.. تفتكروا كنا بنغني أغنية إيه؟".

وشارك محمد لطفي في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "بين السما والأرض" الذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن قصة فيلم بنفس العنوان للكاتب الراحل نجيب محفوظ، وأعاد صياغتها الكاتب إسلام حافظ، والعمل من إخراج محمد جمال العدل.

" بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ويسرا اللوزي، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندا موسى، ونورهان، ومحمد لطفي، ومن إخراج ماندو العدل.