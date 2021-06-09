قلعة وندسور وهوليرود هاوس يعرضان لحظات خاصة في حياة الأمير فيليب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - الآن بعد أن خرجت إنجلترا من الإغلاق، تنتهز العائلة المالكة الفرصة للسماح للجمهور بتكريم الأمير "فيليب" - الذي وافته المنية في أبريل - بمناسبة اقتراب يوم ميلاده.

وبحسب موقع "The royal central" أعلن صندوق Royal Collection Trust، الذي يدير المجموعة الفنية الخاصة بالعائلة المالكة البريطانية، عن إقامة معرضين خاصين هذا الصيف مع اقتراب يوم ميلاد الأمير "فيليب" المائة. ستعرض كل من قلعة وندسور وقصر هوليرود هاوس عناصر لتكريم حياة وإرث رفيق بريطانيا - دوق إدنبرة - الأطول خدمة.



حياة الملك فيليب

كرسي الأمير فيليب- الصورة من موقع The royal central



سيسلط المعرضان المختلفان، ولكن المرتبطين ارتباطاً وثيقاً، الضوء على فترات مختلفة من حياة الأمير "فيليب"، بدءاً من أيامه الأولى ومسيرته البحرية إلى دوره كزوج الملكة، وسيركز المعرضان أيضاً على رعايته وجمعياته الواسعة النطاق، بما في ذلك الرياضة والعلوم والصناعة والمحافظة على البيئة والفن والتجميع وتشجيع الأجيال الشابة.



معرض قلعة وندسور

رداء التتويج الملكي- الصورة من موقع The royal central



في قلعة وندسور، سيستمتع الزوار بعرض يسلط الضوء على دور الأمير "فيليب" في تتويج صاحبة الجلالة عام 1953. كرئيس للجنة التتويج، كان له دور فعال في قرار بث الخدمة على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، والتي كانت لحظة رائدة في تحديث النظام الملكي.

سيتم عرض التاج ورداء التتويج الملكي باللونين الأحمر والأبيض الذي كان يرتديهما أثناء خدمة التتويج، وسيكون جزءًا مثيراً من العرض هو كرسي الأمير "فيليب" المزين بحرف "P"، والذي يقع عادة في غرفة العرش بقصر باكنجهام.



معرض قصر هوليرود هاوس

دعوة الزفاف- الصورة من موقع The royal central



سيتمكن الضيوف في قصر هوليرود هاوس في إدنبرة من مشاهدة الأشياء المتعلقة بزفافه من الأميرة "إليزابيث" – حينذاك - في عام 1947، بما في ذلك دعوة الزفاف وترتيب الخدمة وقائمة إفطار الزفاف. منذ أن حصل "فيليب" على لقب دوق إدنبرة بمناسبة زفافهما، سيستكشف القصر صِلاتِه بإدنبرة واسكتلندا ككل في عرضه.

كما سيتم عرض بداية حياة الأمير "فيليب" ومهنته البحرية في هوليرود هاوس، بما في ذلك كتاب سجل قائد السفينة البحرية الخاص به من عام 1940 إلى عام 1941، والذي يصف فيه دوره في تشغيل كشاف السفينة أثناء معركة كيب ماتابان أثناء تواجده على سفينة إتش إم إس فاليانت قبالة ساحل اليونان.



مقتنيات أخرى للأمير "فيليب"



سيتم عرض أكثر من 150 قطعة من جميع نواحي حياة الدوق في كلا الموقعين.

كما تحتوي المعروضات على العديد من العناصر الموهوبة للأمير "فيليب" طوال فترة عمله كعامل ملكي في مجموعة متنوعة من الرحلات الخارجية. والجدير بالذكر أن الزائرين سيجدون غطاء رأس من ريش الأمم الأولى، مع خياطة على الجانب الأمامي لصاحب السمو الملكي الأمير "فيليب" من قِبَل "جيم شوت بوث سايد" رئيس مجلس إدارة محمية الدم خلال زيارة عام 1973 إلى كندا.

سيستمر معرض وندسور من 24 يونيو حتى 20 سبتمبر 2021، وفي إدنبرة من 23 يوليو حتى 31 أكتوبر 2021.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"