الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب المرأة العسكرية في الزرقاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - في أول حدث رسمي لها وتمثيلها لوالدها الملك "عبد الله" الثاني ملك الأردن، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة "سلمى" رسمياً مركز تدريب النساء العسكريات الجديد في الزرقاء، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية وحلف شمال الأطلسي- الناتو.



حضور حفل الافتتاح

الأميرة سلمى تستمع لشرح عن المركز- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "New my royals"، حضر الحفل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء "يوسف الحنيطي"، مساعد هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية اللواء "إبراهيم نعيمات" والمساعد للشؤون الإدارية والقوى العاملة اللواء "علي الدومي". كما حضر الافتتاح عدد من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين وضباط القوات المسلحة الأردنية.



أهمية المركز في تدريب العسكريات

الأميرة سلمى تفتتح مركز تدريب النساء العسكريات - الصورة من موقع New my royals



وفي حديثها خلال الحفل، سلطت العقيد "مها ناصر" مديرة شؤون العسكريين في القوات المسلحة الأردنية الضوء على أهمية المركز في تحسين وتمكين وتوفير التدريب للعسكريات لمواكبة التطورات والوصول إلى درجة عالية من الاحتراف.

وأضافت "ناصر" أن المركز صُمم وفق أعلى المعايير ليكون مركز تدريب إقليمي للعسكريين من خلال توفير تدريب تكتيكي وأمني.



جولة الأميرة "سلمى" في المركز

الأميرة سلمى مع أبناء الموظفين في المركز- الصورة من موقع New my royals



وتجولت الأميرة "سلمى" في مرافق المركز التي تضم قاعات تدريب متخصصة وحضانة لأبناء موظفات المركز. كما تضمن الحفل تمريناً أجراه أفراد من لواء الشيخ "محمد بن زايد" قوة الرد السريع، من الذكور والإناث.



أول امرأة تقود نفاثة

الأميرة سلمى- الصورة من موقع New my royals-



انضمت الأميرة "سلمى" الأردنية بعد تخرجها في المدرسة الثانوية إلى سلاح الجو الملكي الأردني كطيار مقاتل، وحالياً تحمل رتبة ملازم أول لتصبح أول امرأة تقود طائرة نفاثة في القوات المسلحة الأردنية.

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