ملك السويد يحتفل بإرث جدته في معرض ملكي جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:49 مساءً - احتفالاً باليوم الوطني للسويد، قام الملك "كارل السادس عشر جوستاف" رسمياً بافتتاح معرض عن جدته بعنوان "ديزي - ولية العهد الأميرة مارجريت، 1882-1920" وذلك في القصر الملكي في ستوكهولم.

جولة الملك في المعرض

الملكة سيلفيا وولية العهد الأميرة فيكتوريا وشقيقتها الأميرة كريستينا يرافقن الملك كارل السادس عشر جوستاف فى الافتتاح- الصورة من موقع Royal central

وبحسب موقع "Royal central" انضمت الملكة "سيلفيا" وولية العهد الأميرة "فيكتوريا" وشقيقتها الأميرة "كريستينا" إلى جلالة الملك في زيارة للمعرض.

وخلال الجولة، التي قادها مفوض المعرض "برونوين جريفيث"، شارك الملك والأميرة "كريستينا" - التي كتبت كتاباً مشهوراً عن جدتها - قصصاً عن الأميرة "مارجريت"، التي ولدت في كونوت.

مكان المعرض

يقام المعرض في القصر الملكي على الأرض؛ حيث عاشت ولية العهد الأميرة "مارجريت" مع زوجها، الملك المستقبلي "جوستاف السادس أدولف"، وأطفال الزوجين الخمسة.

في المعرض، يمكن للزوار الاستمتاع بمواد من المحفوظات وأشياء من المجموعات الملكية التي تخص ولية العهد الأميرة "مارجريت". كما يعرض المعرض أزياء من العروض المسرحية التي شاركت فيها ولية العهد الأميرة "مارجريت" أو رتبت لها.

يفتح المعرض أبوابه للجمهور في الفترة من 6 يونيو حتى 30 سبتمبر.

كلمة الملك بمناسبة افتتاح المعرض

ألقى جلالة الملك خلال الافتتاح كلمة قال فيها: "يسعدني اليوم أن أفتتح معرضاً جديداً هنا في القصر الملكي في ستوكهولم. معرض، في الواقع، قريب من قلبي شخصياً. كانت جدتي، ولية العهد الأميرة "مارجريت"، داخل الأسرة تُدعى "ديزي"، هي شخصية موهوبة للغاية ولها لمعان قوي. كان لديها اهتمام والتزام حقيقي في مجموعة متنوعة من المجالات: الفنون والرياضة والعمل الاجتماعي والبستنة."

وتابع جلالة الملك: هذا الصيف، ستفتح العديد من القلاع الملكية أبوابها للزيارات بشكل عادي. وبهذه الطريقة، آمل أن تتاح الفرصة للكثيرين، حتى في عام مثل هذا، لتجربة تراثنا الثقافي المشترك. ويمكن لأولئك الذين يريدون التواجد في الهواء الطلق استخدام حدائق القلعة المفتوحة أيضاً. نأمل أن يكون هناك ما يكفي من أشعة الشمس لكل من الأطفال والزهور."

الأميرة "مارجريت"

كانت ولية العهد الأميرة "مارجريت"، التي أطلق عليها العائلة والأصدقاء اسم "ديزي"، نشطة في العديد من القضايا المجتمعية الرئيسية في وقتها وقامت بحملات من أجل الأطفال، الدفاع المدني، وحقوق المعاقين، وخلال الحرب العالمية الأولى، من أجل بقاء أسرى الحرب.

كانت تحظى بشعبية كبيرة في حياتها ولاقت حزناً عميقاً عندما توفيت بسبب مرض مفاجئ في عام 1920 عن عمر يناهز 38 عاماً بينما كان زوجها لا يزال وريثاً لعرش السويد. وقد أصبح ملكاً بعد ثلاثين عاماً من وفاتها.

منذ الطفولة عندما كانت حفيدة للملكة "فيكتوريا" ملكة بريطانيا العظمى، حملت "مارجريت" اهتماماتها في الفن والرياضة والبستنة. نشرت كتباً في الحديقة، ووضعت الأساس لحديقة قلعة سوفيرو، وتزلجت وكانت مهاجمة في فريقها الخاص.