بالصور.. اكتشاف بيضة دجاج عمرها ألف عام في مدينة أسدود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

العثور على بيضة عمرها ألف عام

أعلن علماء من سلطة الآثار الإسرائيلية مؤخراً عن اكتشاف نادر يعود لفترة العصور الإسلامية.

وذكرت قناة “كان” أن العلماء عثروا على بيضة دجاج عمرها حوالي ألف عام ، احتفظت على شكلها بالكامل بعد العثور عليها داخل بئر للصرف الصحي في شمال مدينة أسدود.

وأوضحت القناة أن بئر الصرف الذي عُثر عليه يعود للفترة الإسلامية التي حكمت المنطقة.

وقالت هيئة الآثار الإسرائيلية، الأربعاء، إن الباحثين صادفوا البيضة السليمة أثناء أعمال التنقيب في بالوعة قديمة.

وقال لي بيري جال، وهو خبير بارز في مجال الطيور الداجنة بالعالم القديم، ويعمل في هيئة الآثار الإسرائيلية، في بيان: “حتى على المستوى العالمي، هذا اكتشاف نادر للغاية.. في الحفريات الأثرية، نجد أحيانا بيض نعام قديم، تحافظ قشوره السميكة على سلامته”.

يشار إلى أن بيضة الدجاجة ظلت محمية بين الفضلات البشرية اللينة في البالوعة. ويعود تاريخها إلى العصر الإسلامي.

وتحدث مدير التنقيب آلا ناجورسكي عن اكتشاف “مذهل”، وقال: “حتى اليوم، نادرا ما يعيش البيض لفترة طويلة في علب الكرتون بالسوبر ماركت”.

وقال الباحث جال إنه لسوء الحظ، يوجد في البيضة شرخ صغير، ما يعني أن معظم السائل قد تسرب. وقال إن بعض صفار البيضة فقط لا يزال موجودا وتم حفظه لتحليل الحمض النووي مستقبلا.



