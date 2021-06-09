إطلالة مشرقة لشمس الأغنية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - يونيو - 2021 6:42 مساءً

نشرت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت إطلالتها إعجاب المتابعين.

ولاقت إطلالة نجوى بالثوب الأسود إستحسان الجمهور، وإنهالت التعليقات على منشور نجوى من المحبين، وكان لافتاً إعجاب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن وتعليق المخرج اللبناني فادي حداد على المنشور.

يُذكر أن نجوى كانت ضيفة على الحلقة الأخيرة من برنامج “الدنيا علمتني”، عبر قناة “MBC”، وإستعادت ذكرياتها بعد أن كشفت لأول مرة حلماً رأته، أثّر على حياتها عام 1994، فشاهدت نفسها تطير بين النجوم بفستان أزرق مرصع بالنجوم تتمايل فيه، ما جعلها تنفذ الفستان بتفاصيله، وغنت به على أهم المسارح، ومن حينها أعلنت أن علاقتها بالنجوم صارت أقوى.

كما إستذكرت نجوى والدها، مشيرة إلى أنها إكتسبت منه القوة، فقد أخبرها أن إسمها من الممكن أن يكون عقدة لأي رجل ترتبط به، إذ سيسألها في يوم من الأيام: “شو يعني ولو كنتي نجوى كرم؟”.

نجوى كرم