فن ومشاهير

نيكول سابا تشعل أجواء مصر بإطلالة متألقة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

نيكول سابا

بعد غياب طويل بسبب فيروس ، عادت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بقوة، إذ أشعلت الأجواء، بحفلها في أحد الفنادق في مصر، وغنّت العديد من الأغاني، منها “براحتي”، التوتو ني” و”قررت”، كما غنّت “ياواد يا تقيل” للفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، “الديك بيدن” للفنان المصري الراحل سيد درويش، “سهر الليالي” للسيدة فيروز و”بنت السلطان” للفنان المصري أحمد عدوية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع نيكول، خصوصاً خلال غنائها أغنيتي “الديك بيدن” و “ياواد يا تقيل”، كما شهد صعودها الى خشبة المسرح الكثير من الهتافات وصيحات الإعجاب.

وتألقت نيكول في إحياء الحفل مرتدية فستاناً باللون الأسود، وجاء مفتوحاً من الساق ومكشوف الصدر، ما أبرز جمالها ورشاقتها.

تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي والتزم الجمهور باتباع إجراءات التعقيم وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي الحفل والمنظم وليد منصور ” Talent WM”.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا