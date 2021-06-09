حسين المقدم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: العب دور شقيق نادين نجيم في “صالون زهرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:26 مساءً - منذ ساعتين

خلال عشر سنوات استطاع الممثل اللبناني حسين المقدم ان يحفر في الصخر ليعرفه الناس بالادوار الكوميدية التي قدمها في برامج عدة، لكنه في الفترة الاخيرة احب ان يغير جلده ويقدم ادوارا تراجيدية وقد لمع اسمه في مسلسل 2020 الذي عرض في رمضان الماضي من خلال شخصية “بلبل” الصديق الوفي “لصافي” الذي لعب دوره قصي خولي فماذا يقول حسين المقدم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن مشاركته في هذا العمل الناجح؟ انما في البداية يتحدث عن عمله الجديد الذي يصوره في الوقت الحالي وهو “صالون زهرة” بطولة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار وزينة مكي ومجموعة من النجوم واخراج جو بو عيد وهذا المسلسل من النوع الرومانسي واللايت كوميدي: “العب دور شقيق “زهرة” نادين نجيم التي تملك صالونا لتزيين النساء واعمل ميكانيكي سيارات. ويناقش هذا المسلسل امورا عائلية عدة ويتألف من 15 حلقة وسيعرض على منصة “شاهد”.

وعن بعده لفترة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي يقول “انا شخص لا احب جهاز الهاتف لكنني وجدت نفسي مجبورا بأن افتح حسابات خاصة بي على هذه المواقع كي اتفاعل مع الجمهور الذي يتابع اعمالي علما اني ارى الناس عالقة في هذا العالم الافتراضي بطريقة غريبة لكن بما ان الضرورات تبيح المحظورات وجدت نفسي مرغما على التعامل مع هذا العالم انما بطريقة تناسبني”.

اما كيف تم ترشيحه للمشاركة في 2020 فيوضح “بعدما قدمت على مدار عشر سنوات ادورا كوميدية في البرامج الفكاهية وتحديدا شخصية “شقلوب” التي احبها الناس، احببت ان اعبر الى عالم الدراما التلفزيونية. علما اني كنت قد شاركت في فيلم “بالحلال” من اخراج اسد فولاد كار وانتاج “صبًاح اخوان” الذين اثنوا على ادائي. انما مع اندلاع المظاهرات في لبنان عام 2019 فضلت ان ارتاح من الكوميدية وانتظرت دورا تراجيديا مميزا وذات يوم تلقيت اتصالا من شركة الصباح ورشحوني لدور في مسلسل 2020 واعتبرتها فرصة كبيرة والحمد الله ان الناس احبوا شخصية “بلبل” وقد شكلت هذه النقلة لي مفاجاة سارة في الوسط الفني.

وعن ثنائيته مع ماريتا الحلاني التي لعبت دور حبيبته “سعاد” قال “استطيع ان اخلق كيمياء مع اي ممثل او ممثلة اقف الى جانبه وماريتا ما زالت جديدة في هذا المجال لكنها قدمت دورها باتقان ودون تكلف”.

اما عن الاعمال الدرامية التي اعجبته فقال “بالاضافة الى 2020 احببت طريقة العمل في مسلسل “للموت” للمخرج فيليب اسمر رغم اني اعتبره عملا نخبويا. وايضا اعجبني مسلسل “ملوك الجدعنة” وانا احب الدراما المصرية بسبب الاحترافية والجرأة التي يطرحون فيها المواضيع”.

وعن رايه بتمثيل نادين نجيم يؤكد حسين المقدم ان الجدل انتهى وبات محسوما ان نادين ممثلة عربية ممتازة وتستطيع ان تحمل مسلسلا على اكتافها لانها مطلوبة عربيا بالاسم وهذا امر يسعدني جدا.

وهل وقع عقدا مع شركة انتاج معينة اكد حسين انه لم يوقع مع اي شركة واي عرض يتلقاه ويكون مناسبا له لن يتردد في قبوله.