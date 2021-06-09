جمال العدل لشريف دسوقي : ” ملوش فلوس عندنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 9 يونيو 2021 07:00 مساءً - أعرب المنتج ” جمال العدل ” عن استنكاره لتصريحات الفنان ” شريف دسوقي ” التي أدلى بها لجريدة الوطن حول عدم سؤال جمال العدل عنه في أزمته المرضية الأخيرة بالإضافة إلى أنه له أموالا لدى شركة ” العدل جروب ” مقابل دوره في مسلسل ” بـ100 وش ” لم يحصل عليها .

وعلق جمال العدل على تلك التصريحات بأن شريف دسوقي ليس له أموالا لدى شركة العدل جروب وأنه حصل على كل أمواله ولم يتبقّ له أي أموال نظير العمل في مسلسل بـ100 وش .

وفي رده على ما يخص السؤال عنه في المستشفى فقال جمال العدل أنه تواصل مع ” طارق دسوقي ” شقيق الفنان شريف دسوقي منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بالأخير .. مؤكداً على أنه قدّم له كل الدعم وكان سيتكفل بكل مصاريف العلاج قبل التدخل الرئاسي والتوجيه بعلاجه على نفقة الدولة .